Mister Paper: Mister Paper lernt pfeifenJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 22: Mister Paper: Mister Paper lernt pfeifen
5 Min.Folge vom 09.08.2025
Mister Paper erfreut sich an dem herrlichen Vogelgezwitscher vor seinem Fenster. So schön möchte er auch pfeifen können, aber das ist leichter gesagt als getan. Zum Glück hat Mister Paper seine Schere und mit ein bisschen Geschick, kommt er seinem Ziel schon näher. Bildquelle: : ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
