Mister Paper: Mister Paper sehnt sich nach Regen
Mister Paper Staffel 1
Folge 24: Mister Paper: Mister Paper sehnt sich nach Regen
5 Min.Folge vom 11.08.2025
Im Papier-Land hat es schon lange nicht mehr geregnet. Die Bäume in Mister Papers Vorgarten sind deshalb fast völlig ausgetrocknet. Darum muss Mister Paper nun mit seiner Schere kreativ werden, um Regen herbeizuholen und die Pflanzen zu retten. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
