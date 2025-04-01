Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Opfer eines Festivals
44 Min.Ab 6
Jessica reist zu den Mailänder Filmfestspielen und lernt dort den Regisseur Jim kennen. Auf der Feier ist auch der Produzent Morrison, der Jim für ein neues Projekt verpflichten will. Der steht bei der Produzentin Catherine Wayne unter Vertrag - auch privat. Als Jim Catherine auf ihr Geheiß in der Hotelsuite besucht, nimmt er ein wichtiges Telefonat im Nebenzimmer an. Wenig später findet man Catherines Leiche. Ist Jim der Täter? Jessica hat einen ganz anderen Verdacht.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH