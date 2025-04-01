Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giftmord

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 12
Folge 12: Giftmord

44 Min. Ab 6

Der Stadtrat Roberto Galvan ist seit Monaten verschwunden. Sein Widersacher, der berüchtigte Miethai Frank Fernandez, ist der Hauptverdächtige. Doch mangels Beweisen wird er schließlich freigesprochen. Der Geistliche Michael beschließt, das Werk von Roberto im Stadtrat weiterzuführen. Frank kommt das sehr ungelegen und er bedroht den Gottesmann. Kurz darauf findet man Frank vergiftet im Beichtstuhl. Jessicas Neugier ist geweckt. Wird sie dem Täter auf die Schliche kommen?

