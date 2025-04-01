Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Verleumderische Comics

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 5
Verleumderische Comics

Verleumderische ComicsJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 5: Verleumderische Comics

45 Min.Ab 6

Jessica stößt in der Zeitung auf die Comicserie "Hatterville", in der eine Füchsin nicht nur ihren Namen trägt, sondern auch unverkennbar ihre Züge aufweist. Jessica findet heraus, dass Stan Hatter für die Comics verantwortlich ist. Als Jessicas gezeichnetem Pendant Verleumdungen in den Mund gelegt werden, stellt sie ihn zur Rede. Doch Stan behauptet, nichts davon gewusst zu haben. Kurz darauf wird Ben Watanabe, der die Sprechblasen für Stans Comics textet, ermordet ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen