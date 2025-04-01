Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Verleumderische Comics
45 Min.Ab 6
Jessica stößt in der Zeitung auf die Comicserie "Hatterville", in der eine Füchsin nicht nur ihren Namen trägt, sondern auch unverkennbar ihre Züge aufweist. Jessica findet heraus, dass Stan Hatter für die Comics verantwortlich ist. Als Jessicas gezeichnetem Pendant Verleumdungen in den Mund gelegt werden, stellt sie ihn zur Rede. Doch Stan behauptet, nichts davon gewusst zu haben. Kurz darauf wird Ben Watanabe, der die Sprechblasen für Stans Comics textet, ermordet ...
