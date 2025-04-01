Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Die Lügnerin
45 Min.Ab 6
Jessica hat eine neue Assistentin, Dana Ballard, die ihr bei ihren Recherchen hilft. Es stellt sich heraus, dass Dana gelogen und unter Jessicas Namen ein Telefonat mit Ethan Stevens geführt hat, bei dem sie eine Stelle möchte. Als Jessica mit Stevens über die Vorfälle sprechen will, erfährt sie, dass er erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Dana gilt als Hauptverdächtige, doch Jessica findet bald eine andere Spur.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH