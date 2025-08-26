Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Doppelmord
46 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6
Jessica besucht gemeinsam mit ihrer Lektorin Sally die Eröffnungsfeier eines Steakhauses, das Sallys Vater, Buck Wilson, gehört. Sallys Verhältnis zu ihrem Vater ist zwiespältig. Sie sucht das Gespräch, aber Buck muss sich seinen anderen Gästen widmen. Unter diesen befindet sich auch die Wahrsagerin Marika Valenti. Am nächsten Tag ist Buck spurlos verschwunden. Marika behauptet, Buck wäre tot und beschreibt den Ort, an dem sich angeblich seine Leiche befindet ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH