Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Doppelmord

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 8vom 26.08.2025
Doppelmord

DoppelmordJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Doppelmord

46 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6

Jessica besucht gemeinsam mit ihrer Lektorin Sally die Eröffnungsfeier eines Steakhauses, das Sallys Vater, Buck Wilson, gehört. Sallys Verhältnis zu ihrem Vater ist zwiespältig. Sie sucht das Gespräch, aber Buck muss sich seinen anderen Gästen widmen. Unter diesen befindet sich auch die Wahrsagerin Marika Valenti. Am nächsten Tag ist Buck spurlos verschwunden. Marika behauptet, Buck wäre tot und beschreibt den Ort, an dem sich angeblich seine Leiche befindet ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen