Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Mord nach Plan
45 Min.Ab 6
Der Fischer Henry Riddett macht illegale Waffengeschäfte mit dem Geschäftsmann Martin Fraser. Als Henry die Zusammenarbeit beenden möchte, bezahlt er dafür mit seinem Leben. Indessen wird der Investmentberater Carl Ward auf Frasers illegale Geschäfte aufmerksam, mit der Folge, dass auch er wenig später tot aufgefunden wird. Jessica, die mit Henry befreundet war, nimmt gemeinsam mit Sheriff Metzger die Ermittlungen auf. Können die beiden das Puzzle zusammensetzen?
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH