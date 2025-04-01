Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Wind in altem Gebälk
46 Min.Ab 6
Jessica reist nach Irland, um für ihr neuestes Buch zu recherchieren. Sie übernachtet in einem Haus, in dem es angeblich spukt. Der Besitzer, Neal Gillen, befürchtet, dass er ermordet werden soll und bittet den ehemaligen Polizisten Sean Culhane, einen alten Freund Jessicas, um Hilfe. Wenig später wird Neal tatsächlich ermordet. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
6
