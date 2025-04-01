Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Cabot Cove findet die Premiere eines Theaterstücks statt. Hauptdarsteller ist David, ein berühmter Filmstar. Angereist sind auch die Regisseurin Kathryn, Produzent Jerome und Davids Gegenspieler John. Die kleineren Rollen sollen mit Leuten aus Cabot Cove besetzt werden. Lyman Taggart, ein großer Bewunderer Davids, wird abgelehnt und ist sauer. Dann wird der ehemalige Manager des Stars Eric Benderson tot aufgefunden. Jessica Fletcher beginnt mit den Ermittlungen ...

