Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Eine eiskalte Spur

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 13vom 29.08.2025
Eine eiskalte Spur

Eine eiskalte SpurJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Eine eiskalte Spur

45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6

Als das Skelett des Detektivs Bernard Callan gefunden wird, stellen die Gerichtsmediziner fest, dass er wenige Tage nach der Ermordung von John. F. Kennedy durch einen Genickschuss starb. Sein Ex-Kollege Charlie erfährt aus der Zeitung davon. Da man beim Toten Geld findet, erhebt Charlie Anspruch auf 10.000 Dollar, die Bernard ihm angeblich noch schuldig war. Im Büro von Chief Gillis lernt er die Tochter des Ermordeten kennen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen