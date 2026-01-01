Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Verschlüsselte Botschaft
45 Min.Ab 6
Jessica bietet sich die Gelegenheit, einen ihrer Romane in einem Tonstudio als Hörbuch auf Band zu sprechen. Dabei wird sie Zeugin, wie Freddie Major, der Besitzer der Plattenfirma, mit Mitch Rendall verhandelt, der das Studio kaufen möchte. Freddie stellt zahlreiche Bedingungen, mit denen Mitch nicht einverstanden ist. Als Freddie während Dreharbeiten hinter den Kulissen ermordet wird, bietet Jessica ihre Hilfe an.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH