Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Kein Pardon

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 7vom 26.08.2025
Kein Pardon

Kein PardonJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 7: Kein Pardon

45 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6

Um am alljährlich stattfindenden Schriftstellerkongress teilzunehmen, reist Jessica Fletcher nach San Francisco. Bei der Ankunft in ihrem Hotel erfährt sie, dass ein alter Bekannter - der MI6-Agent Michael Hagarty - für sie bezahlt hat. Mit ihm erlebte Jessica jedes Mal die wildesten Abenteuer. So auch diesmal: Michael gerät unter Mordverdacht und wird verhaftet, weil er angeblich Paul, den Verlobten seiner Tochter Andrea, erschossen haben soll. Ein Fall für Jessica ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen