Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Kein Pardon
45 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6
Um am alljährlich stattfindenden Schriftstellerkongress teilzunehmen, reist Jessica Fletcher nach San Francisco. Bei der Ankunft in ihrem Hotel erfährt sie, dass ein alter Bekannter - der MI6-Agent Michael Hagarty - für sie bezahlt hat. Mit ihm erlebte Jessica jedes Mal die wildesten Abenteuer. So auch diesmal: Michael gerät unter Mordverdacht und wird verhaftet, weil er angeblich Paul, den Verlobten seiner Tochter Andrea, erschossen haben soll. Ein Fall für Jessica ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH