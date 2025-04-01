Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ruhe vor dem Sturm

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 20
Ruhe vor dem Sturm

Mord ist ihr Hobby

Folge 20: Ruhe vor dem Sturm

44 Min.Ab 6

Jessica unternimmt eine Karibik-Kreuzfahrt, doch die ersehnte Entspannung stellt sich nicht ein, denn an Bord wird sie zweimal überfallen. Schließlich geschieht auch noch ein Mord: Die attraktive Blondine Agnes Lowry wird tot im Maschinenraum aufgefunden. Drei Zeugen berichten, den Magier und Entertainer Devereux in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Als sich herausstellt, dass die Tote unter falschem Namen gereist ist, ist Jessicas Neugier geweckt.

