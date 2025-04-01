Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Killer Radio
44 Min.Ab 6
Auf ihrer Tournee für ihr neues Buch besucht Jessica Jonathan Baker, den Sohn eines Freundes. Jonathan überwacht die technischen Anlagen des Radiosenders KGAB. Anlässlich eines Interviews lernt Jessica auch den Chef des Senders Colin Crowe, seine Frau Louise und den Starmoderator Marcus Rule kennen. Als Crowe kurz darauf tot aufgefunden wird, gerät Jonathan unter Mordverdacht. Jessica beginnt sofort, zu recherchieren ...
