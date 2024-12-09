Museum AHA
Folge 58: Museum AHA
15 Min.Folge vom 09.12.2024
In einer neuen Führung durch das Museum AHA entdecken wir ein erstaunliches Detail im berühmten Gemälde "Mona Lisa". Thomas und Ramfetz zeigen außergewöhnliche Straßentafeln und einen Handschuh, mit dem das Klavierspielen ganz einfach zu erlernen sein soll. Wir reisen zurück in die Zeit der Römer und im Saal der Technik sehen wir eine der ersten Waschmaschinen. Aber hat sie tatsächlich so existiert? Welche Geschichten sind echt und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Bildquelle: ORF
