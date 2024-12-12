Museum AHA
Folge 61: Museum AHA
15 Min.Folge vom 12.12.2024
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Museum AHA. Und Zeit ist ein gutes Stichwort, denn im Saal der Technik präsentieren uns Thomas und Ramfetz eine ganz besondere Sanduhr. Um Schnelligkeit dreht es sich heute im Saal der Bücher, und die Locke eines Pudels spielt in dieser Führung durchs Museum eine ganz besondere Rolle. Auch Essstäbchen und ein außergewöhnliches Skateboard sind mit von der Partie. Was es damit wohl auf sich hat? Bildquelle: ORF
