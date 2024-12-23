Museum AHA
Folge 72: Museum AHA
15 Min.Folge vom 23.12.2024
Ein eigenartiger Duft ist im Museum AHA zu vernehmen. Er kommt aus dem Saal der Natur und soll Kräfte wecken. Im Küchenlabor staunt Ramfetz nicht schlecht, nachdem er von einem Kürbis kostet. Im Saal der Bücher überrascht Thomas Ramfetz mit einem ganz besonderen Daumenkino. Und auch praktische Erfindungen gibt es wieder zu entdecken: einen Hammer mit Stoppfunktion und ein Hunde-Selfie-Gerät, mit dem Fotos mit dem Hund ganz einfach gelingen sollen. Ratet mit – welche Objekte gibt es wirklich und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Bildquelle: ORF
