Museum AHA
Folge 84: Museum AHA
15 Min.Folge vom 20.07.2025
Dieses Mal führen Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz in dem abenteuerlichen Museum ein Gerät vor, mit dem sich Piraten tätowiert haben. Im Saal der seltsamen Dinge steht eine Schaufel mit der man bezahlen konnte, und im Küchenlabor bestaunen Thomas und Ramfetz die teuerste Beere der Welt. Aber ist sie tatsächlich essbar oder ist sie nur erfunden? Im Saal der Musik lauschen Thomas und Ramfetz einem Orchester, das mit Instrumenten aus Gemüse spielt, und im Saal der Technik steht eine Toilette, die nicht spült, sondern saugt. Welche der vorgestellten Dinge sind echt und welche sind es nicht? Bildquelle: ORF
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Museum AHA
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