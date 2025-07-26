Museum AHA
Folge 88: Museum AHA
15 Min.Folge vom 26.07.2025
Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz führen uns in einer neuen Folge zurück in die Zeit der Ägypter und zeigen eine Unterhose, die einst ein Pharao getragen haben soll. Im Saal der Bücher liest Thomas aus einem Buch mit eingebautem Alarm-Ton und im Saal der Kunst fließt Drachenblut. Eine Nudelmaschine soll aus einem Pudel vier Pudel machen können und mit einer neuen Handy App kann man eine CD ganz ohne CD-Player abspielen. Ist diese Erfindung echt? Oder haben Thomas und Ramfetz sie nur erfunden? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0