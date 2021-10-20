Mutant X
Folge 1: Die Alchemistin
44 Min.Ab 12
Ashlocke stiehlt die wertvolle Urne einer uralten Herrscherin, von der er sich ewiges Leben erhofft. Um außerdem noch an zwei Zauberformeln zu gelangen, erweckt er die Herrscherin wieder zum Leben. Die Mutanten setzen alles daran, ihn zu stoppen.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001