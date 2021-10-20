Mutant X
Folge 6: Zwischen den Fronten
44 Min.Ab 12
Da ein Flugzeug mit einer von Adams Waffen an Bord in Kasachstan abstürzt, müssen die Mutanten so schnell wie möglich los, um die Waffe zu bergen. Denn sowohl das skrupellose Militär, als auch kasachische Rebellen haben es auf die Waffe abgesehen.
Genre:Science Fiction, Action
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001