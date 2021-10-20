Mutant X
Folge 9: Der Körperwanderer
44 Min.Ab 12
Adam wird Zeuge eines Mordes an einem Wissenschaftler. Die Mutanten können den Killer noch rechtzeitig aufhalten, bevor er den nächsten Mord begeht. Doch sein Ziel ist, sich an den Wissenschaftlern zu rächen, die ihm seinen Zustand angetan haben.
