Mutant X

FilmRiseStaffel 2Folge 11
Folge 11: Schmutzige Geschäfte

44 Min.Ab 12

Brennans Exfreundin Becky bittet ihn um Hilfe in einem brisanten Fall um den Abgeordneten Foster. Dieser schreckt vor nichts zurück, um wieder an seine Unterlagen zu kommen und kidnappt den Sohn der beiden. Das gesamte Team steht Brennan zur Seite.

FilmRise
