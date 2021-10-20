Mutant X
Folge 4: Der Werwolf
44 Min.Ab 12
Shalimar und Brennan sind auf der Suche nach einem außer Kontrolle geratenen Mutanten, der für eine Mordserie verantwortlich ist. Bei einem Kampf mit dem Wesen wird Shalimar verletzt. Die beiden finden heraus, dass Genom X die Finger mit im Spiel hat.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001