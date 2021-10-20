Mutant X
Folge 10: Die Ersatzspielerin
44 Min.Ab 12
Shalimar und Brennan spüren Biker auf, die einen Teilchenverzögerer gestohlen haben. Shalimar wird angeschossen. Eine ehemalige Freundin der beiden taucht am Ort des Geschehens auf, doch nicht ohne Grund hat Adam sich einst gegen sie entschieden.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001