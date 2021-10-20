Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 14: Gladiatoren

44 Min.Ab 12

Brennans Freund läuft Amok, nachdem er aus dem Gefängnis ausbricht. Brennan und Jesses schleichen sich deswegen ins Gefängnis, um herauszufinden, was ihn so verändert hat. Wie sich herausstellt, ist ein aggressionssteigerndes Serum der Grund dafür.

