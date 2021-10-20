Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

FilmRiseStaffel 2Folge 19
Folge 19: Außer Kontrolle

44 Min.Ab 12

Da Brennans Kräfte unkontrolliert mutieren, konnten er und Shalimar die Entführung einer Senatorentochter nicht verhindern. Das Team findet jedoch eine heiße Spur, denn der Sicherheitschef der Senatorin scheint in den Fall verwickelt zu sein.

