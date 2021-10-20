Mutant X
Folge 17: Das Tribunal
44 Min.Ab 12
Adam wird bei dem Treffen mit einem wichtigen Informanten entführt. Er findet sich vor dem Tribunal wieder und wird angeklagt, Supermutanten geschaffen zu haben. Er wird zum Tode verurteilt, doch das Team macht sich auf eine Rettungsaktion.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001