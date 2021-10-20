Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Das Labyrinth

FilmRiseStaffel 2Folge 20
Das Labyrinth

Das LabyrinthJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 20: Das Labyrinth

44 Min.Ab 12

Ivanov hat sich die Kontrolle über den Geist eines genialen Physikers verschafft, der seitdem völlig verwirrt ist. Mithilfe ihrer telepathischen Kräfte versucht Emma, den Grund dafür zu finden. Außerdem nimmt Ivanov Shalimar gefangen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen