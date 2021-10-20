Mutant X
Folge 18: Inferno
44 Min.Ab 12
Das Team ist auf der Jagd nach einem pyromanischen Mutanten und stößt auf sein letztes Opfer, einen Feuerwehrmann. Bevor er stirbt, kann Emma noch ihre Gedanken mit seinen verschmelzen. Danach verhält sie sich jedoch eigenartig.
