Mutant X
Folge 3: Zeitreise
44 Min.Ab 12
Da Ashlocke eine lebensbedrohliche Krankheit hat, will er durch in Zeitportal in seine Kindheit reisen, um sich die Medizin zu verabreichen. Shalimar und Brennan folgen ihm, können jedoch nicht verhindern, dass er die Gegenwart massiv verändert.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001