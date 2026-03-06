Nachrichten in Einfacher Sprache vom 06.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 471: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 06.03.2026
Seit einer Woche gibt es Krieg im Land Iran. Flugzeuge aus den Ländern USA und Israel haben gestern in der Nacht wieder Ziele im Iran angegriffen. In der Hauptstadt Teheran haben Menschen mehrere Explosionen gehört. Donald Trump, der Präsident von den USA, hat die Armee vom Iran aufgefordert, nicht mehr zu kämpfen. Er sagt, wenn sie doch weiterkämpft, werden viele Menschen sterben. Trump hat auch gesagt: Die Bevölkerung im Iran soll aufstehen und ihr Land zurückholen. Aus dem Iran kommen im Moment nur sehr wenige Nachrichten. Darum weiß man fast nichts über die Lage der Menschen dort. Israel greift auch Ziele im Land Libanon an. Dort gibt es nämlich die Hisbollah. Die Hisbollah ist eine bewaffnete Gruppe, die mit dem Iran zusammenarbeitet. Durch den Krieg im Iran werden weniger Öl-Lieferungen aus diesem Land geschickt. Weil weniger Öl auf den Markt kommt, gibt es weniger Benzin und Diesel. Deshalb steigen die Preise an den Tank-Stellen. Manche Menschen fordern einen Preis-Deckel. Ein Preis-Deckel heißt: Benzin darf nicht mehr kosten als einen bestimmten Preis. Das Wirtschafts-Ministerium prüft jetzt die Preise und überlegt, ob es Hilfe geben kann. Die Regierung versucht, die Menschen zu beruhigen. Wenn der Krieg schnell vorbei ist, können die Sprit-Preise wieder sinken. Dann wird Benzin wieder billiger als in den letzten Wochen. In der Europäischen Union darf man Fleisch-Namen auch für Pflanzen-Produkte benutzen. Zum Beispiel: Burger oder Schnitzel. Vegetarische Produkte haben kein Fleisch, nur Pflanzen. Sie werden dann oft Vegetarischer Burger oder Vegetarisches Schnitzel genannt. Viele Bauern in der Europäischen Union wollen, dass das verboten wird. Sie sagen: Diese Namen verwirren die Menschen, und sie kaufen dann nicht mehr die Fleisch-Produkte von den Bauern. Die EU sagt aber: Die vegetarischen Produkte dürfen auch weiterhin Burger oder Schnitzel heißen. Das gilt aber nur bis zum Ende vom Jahr 2027. Dann muss man neu entscheiden. In Österreich will die Regierung neue Regeln für Hunde-Besitzer machen. Wer einen Hund haben möchte, muss ab dem 1. Juli einen Kurs machen. Der Kurs dauert sechs Stunden. Danach bekommt man eine Bestätigung, dass man den Kurs gemacht hat. Tier-Schutz-Gruppen kritisieren, dass nicht klar ist, wer diese Kurse leiten darf. Manche Hunde-Trainer könnten Kurse leiten, ohne viel zu wissen. Dann könnten Hunde falsch behandelt werden. Die aktuelle Regel sagt nur, man soll Erfahrung haben. Mehr wird dazu aber nicht erklärt. Die Regierung sagt: Die Regeln sind genau genug. Jedes Bundesland kann aber strengere Regeln machen.
