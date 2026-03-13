Nachrichten in Einfacher Sprache vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 476: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 13.03.2026
Der Präsident von den USA ist Donald Trump. Donald Trump hat heute gesagt, dass der Iran bald kapitulieren wird. Das heißt, dass der Iran bald sagen wird, dass er den Krieg verloren hat. Der Iran führt seit zwei Wochen Krieg gegen die USA und Israel. Begonnen hat dieser Krieg, weil die USA und Israel den Iran angegriffen haben. Donald Trump sagt, er will die Regierung im Iran töten. Im Nahen Osten kämpfen aber auch andere Länder gegeneinander. Israel hat auch den Libanon angegriffen. Denn dort ist die sogenannte „Hisbollah“. Die Hisbollah ist eine Organisation, die für den Iran kämpft. Deshalb greift Israel die Hisbollah an. Viele Menschen fliehen vor den Angriffen. Letzte Nacht sind bei Angriffen mehr als 20 Menschen gestorben. Die USA haben eine neue Regel gemacht. Firmen dürfen 30 Tage lang wieder Öl aus Russland kaufen. Vorher durften viele Länder kein Öl aus Russland kaufen. Der Grund ist, dass Russland seit Jahren Krieg gegen die Ukraine führt. Damit Russland weniger Geld für den Krieg hat, haben viele Länder aufgehört, Öl von Russland zu kaufen. Aber jetzt ist das Öl aus anderen Ländern sehr teuer geworden. Der Grund dafür ist der Krieg zwischen dem Iran und anderen Ländern. Öl ist ein wichtiger Stoff für Benzin und Energie. Darum wollen die USA, dass es wieder mehr Öl auf dem Welt-Markt gibt. Die neue Regel gilt ungefähr bis Mitte April. Die Gletscher in Österreich werden immer kleiner. Ein Gletscher besteht aus ganz viel Eis, das auch im Sommer nicht schmilzt. Deshalb gibt es Gletscher vor allem im Hochgebirge. In Österreich wird es aber immer wärmer. Und es schneit weniger. Deshalb schmelzen die Gletscher. Davor warnt heute der Alpen-Verein. Der Alpen-Verein errichtet und betreut Wander-Wege und betreibt Berg-Hütten. Der Alpen-Verein sagt: In Zukunft wird es überhaupt keine Gletscher mehr in Österrech geben. Das ist ein Problem. Denn Gletscher speichern Wasser im Winter. Das schmilzt dann im Sommer und ist wichtig für die Natur. Außerdem werden Berge instabil, wenn das Eis, das sie zusammenhält, schmilzt. Im April werden wahrscheinlich wieder Menschen zum Mond fliegen. Das hat die amerikanische Welt-Raum-Behörde NASA bekannt gegeben. Der erste mögliche Start-Termin ist der 1. April. Einen Flug zum Mond nennt man auch Mond-Mission. Der Name dieser geplanten Mond-Mission ist „Artemis II“. Sie soll von Cape Canaveral starten. Cape Canaveral ist ein Ort in den USA im Bundes-Staat Florida. Dort gibt es eine große Start-Rampe für Raketen. Vier Astronauten sind dabei: drei aus den USA und einer aus dem Land Kanada. Die Astronauten sollen nur um den Mond herumfliegen, nicht auf ihm landen. Zum letzten Mal auf dem Mond sind US-Astronauten im Jahr 1972 gewesen. Gute Nachrichten aus dem Ski-Sport: Vincent Kriechmayr aus Oberösterreich hat eine Abfahrt gewonnen. Abfahrt bedeutet: Ski fahren auf einer sehr steilen Strecke, so schnell wie möglich. Der Sieg war der erste für Österreich seit drei Jahren. Das Rennen war in Courchevel in Frankreich. Vincent Kriechmayr ist schneller gewesen als der Italiener Giovanni Franzoni, der auf den zweiten Platz gekommen ist. Vincent Kriechmayr hat schon 20 Rennen im Welt-Cup gewonnen. Der Welt-Cup ist eine große Serie von Ski-Rennen in vielen Ländern. Am Samstag gibt es in Courchevel noch ein Rennen, den sogenannten Super-G.
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