Nachrichten in Einfacher Sprache vom 31.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 488: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 31.03.2026
Die Preise sind im März wieder stark gestiegen. Inflation bedeutet, dass viele Dinge teurer werden. Die Inflation ist in Österreich um 3,1 Prozent gestiegen, Das ist sehr viel. Das hat vor allem mit dem Iran-Krieg zu tun. Die Länder Israel und die USA haben den Iran Ende Februar angegriffen. Der Iran schießt seitdem Raketen in viele Länder. Außerdem blockiert der Iran Öl-Lieferungen in die ganze Welt. Deshalb werden Öl und Treibstoff auf der ganzen Welt teurer. Dadurch steigen die Energie-Kosten. Strom, Wasser und Gas wird teurer. Auch das Essen in Lokalen und die Preise im Supermarkt. Es ist unklar, wie sich die Preise in den nächsten Monaten weiter entwickeln. Im Jahr 2025 hat Österreich ein Minus bei der Wirtschafts-Leistung gehabt. Das bedeutet: Der Staat hat mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat. Das Minus beträgt 4,2 Prozent. Dieser Wert ist besser als befürchtet. Grund dafür sind die Spar-Maßnahmen von der Bundes-Regierung. Trotzdem ist das Minus groß. Die erlaubte Grenze in der EU liegt bei 3 Prozent. Diese Grenze überschreitet Österreich also ganz klar. Auch die Staats-Schulden sind gestiegen. Staats-Schulden sind Geld, das sich der Staat von anderen geliehen hat. Der Staat gibt viel Geld für soziale Sicherheit aus. Dazu gehört zum Beispiel Hilfe für arbeitslose Menschen. Gleichzeitig nimmt der Staat aber auch mehr Geld ein. Das liegt daran, dass die Preise steigen. Wenn die Preise steigen, müssen die Menschen auch mehr Steuern an den Staat zahlen. Heute endet die Zeit von Peter Kaiser als Landes-Hauptmann von Kärnten. Ein Landes-Hauptmann ist in Österreich der Chef von einem Bundesland. Peter Kaiser hat 13 Jahre lang diese Aufgabe gehabt. Er war auch der Chef der SPÖ in Kärnten. Insgesamt ist er 52 Jahre lang in der Politik tätig gewesen. In seiner Zeit als Landes-Hauptmann ist die Corona-Zeit gewesen. Kaiser sagt, dass damals nicht immer alles gut gelaufen ist. Er hat gesagt, dass es zum Beispiel nicht gut war, während der Corona-Krise Besuche in Pflege-Heimen zu verbieten. Insgesamt ist Peter Kaiser aber der Meinung, dass durch seine Arbeit vieles besser geworden ist. Jetzt ist Kaiser 67 Jahre alt und gibt seine Ämter ab. Neuer Landes-Hauptmann und SPÖ-Chef in Kärnten soll Daniel Fellner werden. Er soll am 7. April im Kärntner Parlament gewählt werden. Im Land Israel ist ein neues Gesetz beschlossen worden. Das Gesetz erlaubt die Todes-Strafe. Das bedeutet, dass Menschen als Strafe getötet werden, wenn sie ein Verbrechen begangen haben. Viele Menschen auf der Welt sind gegen diese Strafe. Auch in Österreich lehnen viele Politiker dieses Gesetz ab, weil sie gegen das Töten von Menschen sind. Und auch weil das Gesetz in Israel fast nur Palästinenser betreffen wird. Palästinenser sind eine Gruppe von Menschen, die in Israel oder in der Nähe von Israel leben, zum Beispiel im West-Jordan-Land und im Gaza-Streifen. Diese Menschen haben eine eigene Kultur und Sprache. Sie werden von der israelischen Regierung oft schlecht behandelt. Eine Menschenrechts-Organisation hat Klage beim höchsten Gericht in Israel eingereicht. Das höchste Gericht soll prüfen, ob die Todes-Strafe in Israel erlaubt werden darf. Heute haben die Außen-Minister von der Europäischen Union sie Stadt Butscha im Land Ukraine besucht. In Butscha haben russische Soldaten vor vier Jahren viele Menschen getötet. Daran erinnern die Außen-Minister von der EU heute. Nach Angaben der Ukraine sind über 400 Menschen in Butscha gestorben. Die Politiker sagen, dass die Täter für diese Taten bestraft werden müssen. Sie fordern, dass die Verbrechen genau untersucht werden. Russland sagt bis heute, dass russische Soldaten keine Bewohner in Butscha ermordet haben. Die Ereignisse zeigen, wie schlimm Krieg für Menschen ist.
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