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Nachrichten in Einfacher Sprache

Nachrichten in Einfacher Sprache vom 11.03.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 474vom 11.03.2026
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Folge 474: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 11.03.2026

4 Min.Folge vom 11.03.2026

Heute war wieder der Untersuchungs-Ausschuss zum Fall Christian Pilnacek. Christian Pilnacek war als Sektions-Chef ein mächtiger Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Er wurde im Oktober 2023 tot in einem Donau-Neben-Fluss-Arm im niederösterreichischen Ort Rossatz gefunden. Heute haben die Politiker im Untersuchungs-Ausschuss einen Computer-Experten befragt. Die Politiker möchten wissen, ob sich die ÖVP in Ermittlungen zum Tod von Pilnacek eingemischt hat. Der Computer-Experte hat sich im Auftrag von der Behörde WKStA die Smart-Watch und den Laptop von Pilnacek angeschaut. Smart-Watches sind Armband-Uhren mit Internet-Verbindung. Die Politiker wollten wissen, ob der Computer-Experte mehr Daten gefunden hat. Kriminal-Polizisten hatten geschrieben, dass sie nichts Wichtiges gefunden haben. Auch haben die Politiker eine leitende Polizei-Beamtin befragt, die zum Fund-Ort vom toten Pilnacek gekommen war. In der Schweiz hat gestern Abend ein Bus zu brennen begonnen. Der Linien-Bus von der Firma Post-Auto war unterwegs zwischen den Orten Düdingen und Kerzers. Der Bus hat kurz vor der End-Station in Kerzers zu brennen begonnen. Mehrere Menschen wurden getötet. Einige Fahr-Gäste wurden verletzt. Auch ein Rettungs-Sanitäter wurde während dem Rettungs-Einsatz verletzt. Polizei-Beamte ermitteln, warum der Bus zu brennen begonnen hat. Polizei-Beamte vermuten, dass jemand den Bus absichtlich angezündet hat. Die Polizei bittet Personen, nicht zum Brand-Ort zu gehen. Es könnte einige Tage dauern, bis Experten festgestellt haben, wer die getöteten Personen sind. Das hat ein Polizei-Sprecher gesagt. Ursula Von der Leyen findet als Präsidentin von der Europäischen Kommission Atom-Strom sicher und günstig. Die Mitglieder von der Europäischen Kommission machen Vorschläge für neue Gesetze an die Mitglieds-Länder. Umwelt-Schützer finden Atom-Strom wegen tödlicher Strahlung nicht gut. Auch kann es Unfälle in Atom-Kraft-Werken geben, wie zum Beispiel in der japanischen Stadt Fukushima im März 2011. Heute vor 15 Jahren ist durch ein starkes Erd-Beben in Fukushima eine riesige Welle im Meer entstanden. Diese Welle hat das Atom-Kraft-Werk beschädigt. Trotzdem wollen Frankreich, Polen oder Italien kleine Atom-Kraft-Werke bauen. Österreichische Tankstellen dürfen nicht mehr täglich die Preise für Fahrzeug-Treibstoffe erhöhen. Das hat heute die Bundes-Regierung entschieden. Ab nächsten Montag dürfen Tank-Stellen nur am Montag, Mittwoch und Freitag die Preise für Fahrzeug-Treibstoffe erhöhen. Billigere Treibstoff-Preise können Tankstellen immer machen. Diese Entscheidung soll der Wirtschaft in der jetzigen Krisen-Lage helfen. Das hat Wirtschafts-Minister Wolfgang Hattmannsdorfer von der ÖVP gesagt. Wegen dem Iran-Krieg ist die Straße von Hormus gesperrt. Die Straße von Hormus ist ein schmaler und wichtiger Meeres-Weg. Über die Straße von Hormus transportieren Schiffe zum Beispiel Öl oder Fahrzeug-Treibstoffe.

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