Orte der Kindheit: Miguel Herz-KestranekJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 11: Orte der Kindheit: Miguel Herz-Kestranek
In der Reihe „Orte der Kindheit“ begleitet Peter Schneeberger Künstler an ihre Heimatorte. Diesmal reist er mit dem Schauspieler und Schriftsteller Miguel Herz-Kestranek an den Wolfgangsee im Salzkammergut, wo St. Gilgen sein Zuhause und der See sein Segelrevier war. Obwohl es ein idyllischer Ort ist, war seine Kindheit von Schicksalsschlägen geprägt. Nach der Trennung der Eltern blieb er beim Vater und sah Mutter und Schwester selten. Die Volksschule verlief gut, doch das Internat wurde zur Qual. Herz-Kestranek erzählt von Kindheitserinnerungen und wie er trotz allem eine starke Überlebenskraft entwickelte. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick