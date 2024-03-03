Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 03.03.2024
31 Min.Folge vom 03.03.2024

Erika Pluhar kann auf ein vielseitiges Künstlerinnenleben zurückblicken. Gemeinsam mit Peter Schneeberger besucht die Schauspielerin, Sängerin Regisseurin und Autorin die Orte ihrer Kindheit und gibt in dem von Ute Gebhardt gestalteten Film Einblick in ihre frühesten Erinnerungen. Bildquelle: ORF/pre tv

