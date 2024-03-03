Orte der Kindheit: Erika PluharJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 3: Orte der Kindheit: Erika Pluhar
31 Min.Folge vom 03.03.2024
Erika Pluhar kann auf ein vielseitiges Künstlerinnenleben zurückblicken. Gemeinsam mit Peter Schneeberger besucht die Schauspielerin, Sängerin Regisseurin und Autorin die Orte ihrer Kindheit und gibt in dem von Ute Gebhardt gestalteten Film Einblick in ihre frühesten Erinnerungen. Bildquelle: ORF/pre tv
