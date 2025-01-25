Orte der Kindheit: Michael SchadeJetzt kostenlos streamen
Der deutsch-kanadische Tenor Michael Schade muss einen geheimen Energiespeicher haben: Er verfolgt eine internationale Karriere, lebt auf zwei Kontinenten, spricht abwechselnd in vier Sprachen und hat eine Patchworkfamilie mit acht Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Nahe Toronto wuchs der in der Schweiz geborene Künstler mit deutschen Wurzeln auf, wo auch die Erfolgsgeschichte einer Einwandererfamilie und eine Bilderbuch-Kindheit an den Ufern der großen Seen begann. Familie Schade sang im Kirchenchor auf hohem Niveau. Zum großen Stolz der Mutter bestanden die Söhne die Aufnahmeprüfung an der anspruchsvollen Chorschule, und Michael avancierte als Teenager zu deren heimlichem Star. Dennoch dachte er nicht im Traum daran, je seinen Lebensunterhalt mit Kunst zu verdienen. Er war Naturbursche, Pfadfinder und Ornithologe, sein Lebenstraum die Erforschung der Tierwelt – und so studierte er Naturwissenschaften, um Tierarzt zu werden. Doch es kam alles anders. Zurück an den Stätten seiner musikalischen Ausbildung kann es auch vorkommen, dass der Weltstar sentimental wird und in der Aula seiner alten Schule ein Volkslied anstimmt. Er trifft auf ehemalige Schulkollegen und veranstaltet mit alten Jugendfreunden eine Barbecue-Party – ganz nach kanadischer Tradition im Trikot seiner Lieblings-Eishockeymannschaft. Bildquelle: ORF/pre tv
