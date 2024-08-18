Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 18.08.2024
30 Min.Folge vom 18.08.2024

In der Reihe „Orte der Kindheit“ begleitet Kultur-Moderator Peter Schneeberger Künstlerinnen und Künstler an deren Heimatorte. Diesmal ist er mit der Schauspielerin Brigitte Kren im steirischen Vulkanland und in Oberösterreich unterwegs. Die ersten Jahre verbrachte Brigitte Kren in der Obhut ihrer Großeltern in der Südoststeiermark. Nach einer Zwischenstation in Bruck an der Mur, wo Kren bereits im zarten Alter von drei Jahren Ballettunterricht bekam und ihre bis heute andauernde Liebe zum Tanzen geweckt wurde, übersiedelte die Familie schließlich nach Linz, wo sie auch ihre Schulzeit verbrachte.

