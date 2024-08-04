Orte der Kindheit: Fritz KarlJetzt kostenlos streamen
Diesmal begleitet Peter Schneeberger den Schauspieler Fritz Karl an die Orte seiner Kindheit. Aufgewachsen ist Fritz Karl, der sich selbst als wildes Kind beschreibt, in Traunkirchen im Salzkammergut, dem Ort, an dem er auch heute mit seiner Familie lebt und der ihn, wie er sagt, erdet. Wenn er nicht im elterlichen Wirtshaus mithalf, trieb er sich mit seinen Geschwistern in der Natur herum oder ging mit seinem Vater fischen – eine Leidenschaft, die er auch heute noch mit seinen eigenen Kindern pflegt. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
