Folge 8: Orte der Kindheit: Kristina Sprenger
30 Min.Folge vom 25.08.2024
In der Reihe „Orte der Kindheit“ begleitet Kultur-Moderator Peter Schneeberger Künstlerinnen und Künstler an deren Heimatorte. Diesmal ist er mit Kristina Sprenger in Tirol unterwegs. Die ehemalige SOKO Kitzbühel-Kommissarin und jetzigen Intendantin der Festspiele Berndorf wurde in Innsbruck geboren, wo sie als zweite von drei Töchtern des Forstingenieurs und ehemaligen Vizebürgermeisters von Innsbruck aufwuchs. Bereits als Kind wuchs in ihr die Lust am Schauspielen, mit 15 nahm sie Schauspielunterricht und schnupperte Theaterluft am Innsbrucker Landestheater. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/PreTV
