Folge 15: Orte der Kindheit: Marianne Mendt
Auf einer Reise in die Vergangenheit, auf der Anekdotisches und Poetisches erzählt wird, begleitet Peter Schneeberger diesmal die Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt, die am 29. September ihren 80. Geburtstag feiert, an die Orte ihrer Kindheit. Sie war ein eher winziges Kind, aber sehr lebhaft und mutig. Ein Mädchen, das gesehen werden, Applaus haben und beliebt sein wollte. Wo sie war, war stets etwas los. Ob Prater oder Strandbad – Marianne Mendt fand die interessantesten Plätze, an denen man sich im Wien der Nachkriegsjahre amüsieren konnte. Schon als Kind improvisierte das musikalisch hochbegabte Mädchen am Klavier in der elterlichen Wohnung im dritten Bezirk. Als ihr der Vater eine Ella Fitzgerald-Platte schenkte, stand für sie der Entschluss fest: „Das will ich auch machen!“. Das junge Mädchen mit dem absoluten Gehör und der ungemeinen Freude an der Musik und am Improvisieren brauchte nur etwas Förderung – und die bekam es auch. Sie erhielt Klavier- und Gesangsunterricht, sang im Kinderchor des Konservatoriums der Stadt Wien und gewann bereits mit 12 Jahren ihren ersten Gesangswettbewerb. Ihr Weg war schon früh klar, doch die Mutter fürchtete eine ungewisse Zukunft für ihre Tochter. Daher besuchte Marianne Mendt die Handelsschule und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Gerade mal zwei Jahre hielt der Teenager die geregelte Existenz aus, dann stürzte sie sich ins Bühnenleben. Im Gespräch erzählt die bemerkenswerte Künstlerin, wie sie ihren Wunsch auf der Bühne zu stehen zielstrebig umsetzte. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/PreTV/SCHUH-TV/Rene Schuh
