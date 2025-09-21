Orte der Kindheit: Heinz MarecekJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 14: Orte der Kindheit: Heinz Marecek
30 Min.Folge vom 21.09.2025
Publikumsliebling Heinz Marecek wuchs im Nachkriegs-Wien auf und beschreibt sich als lebhaftes Kind, das oft zu spät nach Hause kam. Bis zu seinem 14. Lebensjahr trainierte er fast täglich im Turnverein im Keller des Familienhauses im 7. Bezirk. Sein Wunsch, Schauspieler zu werden, entstand bereits mit sieben Jahren, als er bei einer Schulaufführung als Ansager auftrat und das Publikum zum Lachen brachte. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
