Folge 5: Orte der Kindheit: Angelika Kirchschlager
30 Min.Folge vom 28.07.2024
Gemeinsam mit Peter Schneeberger unternimmt die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager eine Reise in ihre Geburtsstadt Salzburg an die Orte ihrer Kindheit. Hier waren nicht nur die musikalische Tradition der Festspiele und die Ausbildungsmöglichkeiten für die spätere Sängerin lebensbestimmend. Zu den „wichtigen Themen“ ihrer Kindheit und Jugend gehörten vor allem eine Mofa-Gang, Mozartkugeln und die Mode der 1970er Jahre. Erzählt wird eine Geschichte voller Poesie, Wärme und Lachen, in der Angelika Kirchschlager völlig neu zu entdecken ist. Bildquelle: ORF/pre tv/Werner Veits
