Orte der Kindheit

Orte der Kindheit: Angelika Kirchschlager

ORF2Staffel 1Folge 5vom 28.07.2024
Orte der Kindheit: Angelika Kirchschlager

Orte der Kindheit: Angelika KirchschlagerJetzt kostenlos streamen

Orte der Kindheit

Folge 5: Orte der Kindheit: Angelika Kirchschlager

30 Min.Folge vom 28.07.2024

Gemeinsam mit Peter Schneeberger unternimmt die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager eine Reise in ihre Geburtsstadt Salzburg an die Orte ihrer Kindheit. Hier waren nicht nur die musikalische Tradition der Festspiele und die Ausbildungsmöglichkeiten für die spätere Sängerin lebensbestimmend. Zu den „wichtigen Themen" ihrer Kindheit und Jugend gehörten vor allem eine Mofa-Gang, Mozartkugeln und die Mode der 1970er Jahre. Erzählt wird eine Geschichte voller Poesie, Wärme und Lachen, in der Angelika Kirchschlager völlig neu zu entdecken ist.

