ORF2Staffel 1Folge 13vom 09.06.2025
In der Folge „Orte der Kindheit“ gewährt Tenor Piotr Beczala persönliche Einblicke in seine Herkunft und Erinnerungen. Im südlichen Polen singt er am Lagerfeuer Pfadfinderlieder und erzählt von prägenden Momenten seiner Kindheit – vom ungeliebten Gemüsegarten bis zu einer schicksalhaften Begegnung mit einem Karpfen im Ruderboot. Beczala, einer der weltweit führenden Operntenöre, reflektiert seinen überraschenden Weg vom Straßensänger in Wien zum Weltstar.

