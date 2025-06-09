Orte der Kindheit: Piotr BeczalaJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 13: Orte der Kindheit: Piotr Beczala
32 Min.Folge vom 09.06.2025
In der Folge „Orte der Kindheit“ gewährt Tenor Piotr Beczala persönliche Einblicke in seine Herkunft und Erinnerungen. Im südlichen Polen singt er am Lagerfeuer Pfadfinderlieder und erzählt von prägenden Momenten seiner Kindheit – vom ungeliebten Gemüsegarten bis zu einer schicksalhaften Begegnung mit einem Karpfen im Ruderboot. Beczala, einer der weltweit führenden Operntenöre, reflektiert seinen überraschenden Weg vom Straßensänger in Wien zum Weltstar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Orte der Kindheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0