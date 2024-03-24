Orte der Kindheit: Cornelius ObonyaJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 4: Orte der Kindheit: Cornelius Obonya
Peter Schneeberger begleitet Schauspieler Cornelius Obonya an die Orte seiner Kindheit. Als Spross der Hörbiger-Dynastie wuchs der gebürtige Wiener größtenteils im Theater auf, wo er seinen Großvater Attila Hörbiger und seinen Vater Hanns Obonya auf der Bühne beobachten konnte. Bereits als Kind mimte er daheim Old Shatterhand aus den Karl May-Filmen und verkleidete sich, wann immer es nur ging. Obwohl Cornelius Obonya von Klein an Theaterluft schnupperte war es – zumindest für ihn – nicht von Anfang an klar, dass er einmal denselben Beruf ergreifen würde, wie seine Eltern und Großeltern, hatte er doch als Jugendlicher noch viele andere Interessen. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
