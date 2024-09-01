Orte der Kindheit: Gregor SebergJetzt kostenlos streamen
Diesmal begleitet Peter Schneeberger den Schauspieler, Kabarettisten und Autor Gregor Seberg, der am 24. Juli seinen 55. Geburtstag feiert, an die Orte seiner Kindheit nach Graz und Wien. Seine ersten Lebensjahre verbrachte der gebürtige Steirer in der Triestersiedlung – der „Bronx“ von Graz, wie er die Gegend schmunzelnd nennt. Er war ein kränkliches, blasses Kind, aus dem – der Kinderärztin zufolge – wohl nie was werden würde. Doch zugleich war er ein Dauerwiderständler, der mit den anderen Kindern aus der Siedlung um die Häuser zog, Fußball spielte und die Gegend unsicher machte. Mit 14 Jahren erfolgte der unfreiwillige Umzug nach Wien und mit der Pubertät wurde nicht nur das Interesse am anderen Geschlecht, sondern auch seine Liebe zur Lyrik und Literatur, geweckt. Warum aus Gregor Seberg doch kein Naturforscher wurde und wieso er seine Schauspiel-Leidenschaft, die er im Schultheater entdeckte, zum Beruf machte, erzählt er Peter Schneeberger auf der gemeinsamen Spurensuche. Bildquelle: ORF/pre tv/Nakoni
