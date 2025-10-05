Orte der Kindheit: Proschat MadaniJetzt kostenlos streamen
In der Reihe "Orte der Kindheit" begleitet Kultur-Moderator Peter Schneeberger Künstlerinnen und Künstler an deren Heimatorte. Diesmal ist er mit der Schauspielerin Proschat Madani unterwegs. Geboren im Iran kam Madani als Kleinkind gemeinsam mit der Mutter, der Großmutter und ihren drei Geschwistern nach Wien, wo auch ihre ersten aktiven Erinnerungen verortet sind. Der sechste und siebente Bezirk sind das Zentrum ihrer Kindheit und Jugend. Sie war ein schüchternes Kind, erzählt sie, das eigentlich nie das Rampenlicht oder die Aufmerksamkeit gesucht hat. Viel lieber mimte sie gemeinsam mit ihrem Bruder im stillen Kämmerlein die österreichischen Schauspiel-Granden nach, wenn sie sich im Fernsehen Theateraufzeichnungen anschauten oder Hörspielen lauschten. Im Gespräch mit Peter Schneeberger erzählt Proschat Madani, wie sie schließlich doch über ihren Schatten sprang und den Weg zum Schauspiel einschlug. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/pre tv
