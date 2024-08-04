Orte der Kindheit: Pia DouwesJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 6: Orte der Kindheit: Pia Douwes
Pia Douwes ist eine der prominentesten Musicaldarstellerinnen unserer Zeit, seit sie 1992 – gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner Uwe Kröger – einen Sensationserfolg in der Uraufführung von „Elisabeth“ feierte. Viele der ganz großen Rollen der Musical-Literatur hat sie seither auf den wichtigsten Bühnen zwischen Westend und Broadway gespielt. Doch die Niederländerin ist das Gegenteil einer Diva, denn sie ist zugewandt, aufgeschlossen, sehr reflektiert, sozial engagiert und warmherzig. Wäre ihr keine Musicalkarriere beschieden gewesen, würde sie möglicherweise als Entwicklungshelferin in der Dritten Welt arbeiten, wie sie sehr glaubwürdig erzählt. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
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